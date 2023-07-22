Псковичка побила рекорд сезона в России по прыжкам в высоту
Псковичка Наталья Спиридонова показала лучший результат сезона в России на 16-м этапе «Королевы спорта» в соревнованиях «Путь к Олимпу», которые проходили в Москве на стадионе «Салют Гераклион». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила спортсменка.
Наталья Спиридонова прыгнула 1,95 метра с третьей попытки и заняла первое место на соревнованиях.
Напомним, до начала соревнований спортсменка отмечала, что не ставит никаких задач на «Путь к Олимпу» и хочет сохранить силы и эмоции до чемпионата России.
Отметим, что 26 июня в медиацентре ПАИ состоялась встреча с российской легкоатлеткой, специализирующейся в прыжках в высоту, чемпионкой России в помещении 2023 года Натальей Спиридоновой и её тренером Екатериной Алексеевой.
Комментарии: 0 Обсудить >>>