Псковичка побила рекорд сезона в России по прыжкам в высоту

20:04, 22 июля 2023, ПАИ

Псковичка Наталья Спиридонова показала лучший результат сезона в России на 16-м этапе «Королевы спорта» в соревнованиях «Путь к Олимпу», которые проходили в Москве на стадионе «Салют Гераклион». Об этом корреспонденту ПАИ сообщила спортсменка.

Наталья Спиридонова прыгнула 1,95 метра с третьей попытки и заняла первое место на соревнованиях.

Напомним, до начала соревнований спортсменка отмечала, что не ставит никаких задач на «Путь к Олимпу» и хочет сохранить силы и эмоции до чемпионата России.

Отметим, что 26 июня в медиацентре ПАИ состоялась встреча с российской легкоатлеткой, специализирующейся в прыжках в высоту, чемпионкой России в помещении 2023 года Натальей Спиридоновой и её тренером Екатериной Алексеевой.