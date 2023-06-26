Встреча с российской легкоатлеткой Натальей Спиридоновой проходит в медиацентре ПАИ

14:45, 26 июня 2023, ПАИ

Встреча с российской легкоатлеткой, специализирующейся в прыжках в высоту, чемпионкой России в помещении 2023 года Натальей Спиридоновой и её тренером Екатериной Алексеевой проходит в медиацентре ПАИ.

Расспросим, как псковской спортсменке живётся в новом статусе, какие цели она ставит перед собой на будущее, как перспективы спортсменки видит её тренер.

Напомним, что псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золото в прыжках в высоту на международных соревнованиях «Королевы российского спорта» – «Мемориал Игнатьева». Она также победила в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях «Мемориал братьев Знаменских».