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Спорт

Спортсменка Наталья Спиридонова прокомментировала свой новый личный рекорд

Псковичка Наталья Спиридонова в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала свой новый личный рекорд, который она установила на 16-м этапе «Королевы спорта» в соревнованиях «Путь к Олимпу» в Москве на стадионе «Салют Гераклион».

Фото ПАИ. На фото Наталья Спиридонова

«Я очень счастлива, что удалось установить новый личный рекорд, а также установить новый рекорд соревнований. Конечно, это наши совместные труды с тренером Екатериной Алексеевой. Также чувствую поддержку своих близких, молодого человека и друзей, которые помогают мне справляться с трудностями, возникающими в моей голове», – поделилась своими впечатлениями Наталья Спиридонова.

Она отметила, что чувствовала себя перед соревнованиями совершенно спокойно. «Не было никакого мандража. Понимала, что старт проходящий, больше, как тренировка перед чемпионатом России. Из-за этого расслабилась настолько, что взяла начальную высоту только с третьей попытки. Но потом почувствовала прыжок, собралась и всё получилось», – подытожила псковская спортсменка.

Напомним, что Наталья Спиридонова показала лучший результат сезона в России на 16-м этапе «Королевы спорта» в соревнованиях «Путь к Олимпу», которые проходили в Москве на стадионе «Салют Гераклион». Псковичка взяла 1,95 метра с третьей попытки и заняла первое место на соревнованиях.

Отметим, что 26 июня в медиацентре ПАИ состоялась встреча с российской легкоатлеткой, специализирующейся в прыжках в высоту, чемпионкой России в помещении 2023 года Натальей Спиридоновой и её тренером Екатериной Алексеевой.

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