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Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов, поблагодарил их за службу Отечеству и народу России. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Фото: ПАИ

«Уважаемые товарищи! Поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России. Работать следователем – значит быть на стороне закона и справедливости, вести жёсткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств», – отметил он в видеообращении.

Владимир Путин подчеркнул, что в данной сфере сотруднику нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие, разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни.

«Именно так работают сейчас органы предварительного следствия в новых регионах нашей страны – в Новороссии и Донбассе, способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность», – сказал Владимир Путин.

Президент добавил, что необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наёмников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов.

«Уверен, вы понимаете всю важность этой задачи, равно как и многих других, ключевых для вас направлений деятельности, связанных с расследованием преступлений против жизни, здоровья граждан, собственности, государственных и общественных интересов. Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона, а значит – в устойчивое, стабильное развитие всей нашей страны, укрепление её безопасности и суверенитета», – подчеркнул Владимир Путин.

Он поблагодарил российских следователей за честность и самоотдачу, а также за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают своё продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно их работе.

«Желаю вам здоровья и успеха. Счастья вашим родным и близким. С праздником!» – заключил Владимир Путин.

Напомним, что профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации отмечается в России 25 июля начиная с 2014 года.

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