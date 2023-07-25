День сотрудника органов следствия РФ отмечают 25 июля

07:05, 25 июля 2023, ПАИ

Начиная с 2014 года в России 25 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации, сообщает calend.ru.

День сотрудника органов следствия – это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и работников Следственного комитета РФ, следственных подразделений МВД, ФСБ, ФСКН и т. д. А для выбора даты праздника послужило одно историческое событие.

В настоящее время Следственный комитет РФ (СК России) подчиняется непосредственно главе государства и не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. А дата 15 января отмечается как День образования Следственного комитета РФ. Независимость же СК России создала предпосылки для более эффективной борьбы с коррупцией, в том числе в высших органах исполнительной и законодательной власти.