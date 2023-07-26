Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студенты из Гродно поделились впечатлениями о прохождении практики в ПсковГУ

Студенты Гродненского государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности «лечебное дело», прошли практику на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

С инициативой организации обмена студентами по программе академической мобильности в 2022 году выступил Гродненский государственный медицинский университет. В этом году благодаря контактам двух вузов ребята из Белоруссии смогли познакомиться с работой врачей Псковской областной клинической больницы.

В состав группы вошли пятикурсники Денис Миронюк, Анастасия Хмарик и четверокурсники Янина Щербанёва, Антон Кузьменков. За время практики ребятам удалось познакомиться с работой отделения рентгенологии и компьютерной томографии. Кроме того, студенты посетили экскурсии по Пскову и Изборску.

Анастасия Хмарик рассказала, что получила большой багаж знаний в отделении анестезиологии и реанимации: именно эти направления работы девушке были особенно интересны.

«Это прекрасный опыт, – поделилась студентка. – За время практики удалось много чего посмотреть, во многом разобраться благодаря компетентным врачам, много сделать своими руками. Конечно, важна и твоя инициатива. Если тебе хочется что-то увидеть или попробовать, тогда тебе такой шанс дают, если же нет, то никто заставлять тебя не будет».

С работой псковского отделения хирургии удалось познакомиться Денису Миронюку. Юноша отметил, что это значимый для него опыт, так как он планирует связать с хирургией свой профессиональный путь.

«За время пребывания в больнице я посмотрел и проанализировал совместно с врачами много клинических случаев, – добавил Денис Миронюк. – Неоднократно ассистировал на операциях, оттачивал навыки в заполнении медицинской документации, общался с пациентами и осуществлял их осмотр. Хочу сказать спасибо за доверие и возможность не просто посмотреть на работу врачей, но и непосредственно поучаствовать в этой рутине».

Антон Кузьменков отметил, что для него было интересно познакомиться с местными аппаратурой и реагентами, а также пообщаться с врачами.

«Культурная программа также не оставила наших гостей равнодушными: студентов впечатлили старинные сооружения Пскова и Изборска, а также красота природных богатств региона», – подчеркнули в пресс-службе ПсковГУ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июля 2023

Развить свой бизнес смогут псковские женщины-предприниматели с помощью акселератора Lady007

26 июля 2023

Каким будет август в Псковской области, рассказала метеоролог

26 июля 2023

Любой прогноз погоды оправдывается – Тала Нещадимова

26 июля 2023

Итоги конкурса «Есть идея» подвели в Пскове

26 июля 2023

Бизнес-акселератор Lady007 открылся в Псковской области

26 июля 2023

Студенты из Гродно поделились впечатлениями о прохождении практики в ПсковГУ

26 июля 2023

О погоде в августе расскажет Тала Нещадимова в медиацентре ПАИ

26 июля 2023

Александр Голышев: Избирательная кампания этого года – важнейшее событие в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...