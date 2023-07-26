Студенты из Гродно поделились впечатлениями о прохождении практики в ПсковГУ

12:15, 26 июля 2023, ПАИ

Студенты Гродненского государственного медицинского университета, обучающиеся по специальности «лечебное дело», прошли практику на базе Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

С инициативой организации обмена студентами по программе академической мобильности в 2022 году выступил Гродненский государственный медицинский университет. В этом году благодаря контактам двух вузов ребята из Белоруссии смогли познакомиться с работой врачей Псковской областной клинической больницы.

В состав группы вошли пятикурсники Денис Миронюк, Анастасия Хмарик и четверокурсники Янина Щербанёва, Антон Кузьменков. За время практики ребятам удалось познакомиться с работой отделения рентгенологии и компьютерной томографии. Кроме того, студенты посетили экскурсии по Пскову и Изборску.

Анастасия Хмарик рассказала, что получила большой багаж знаний в отделении анестезиологии и реанимации: именно эти направления работы девушке были особенно интересны.

«Это прекрасный опыт, – поделилась студентка. – За время практики удалось много чего посмотреть, во многом разобраться благодаря компетентным врачам, много сделать своими руками. Конечно, важна и твоя инициатива. Если тебе хочется что-то увидеть или попробовать, тогда тебе такой шанс дают, если же нет, то никто заставлять тебя не будет».

С работой псковского отделения хирургии удалось познакомиться Денису Миронюку. Юноша отметил, что это значимый для него опыт, так как он планирует связать с хирургией свой профессиональный путь.

«За время пребывания в больнице я посмотрел и проанализировал совместно с врачами много клинических случаев, – добавил Денис Миронюк. – Неоднократно ассистировал на операциях, оттачивал навыки в заполнении медицинской документации, общался с пациентами и осуществлял их осмотр. Хочу сказать спасибо за доверие и возможность не просто посмотреть на работу врачей, но и непосредственно поучаствовать в этой рутине».

Антон Кузьменков отметил, что для него было интересно познакомиться с местными аппаратурой и реагентами, а также пообщаться с врачами.

«Культурная программа также не оставила наших гостей равнодушными: студентов впечатлили старинные сооружения Пскова и Изборска, а также красота природных богатств региона», – подчеркнули в пресс-службе ПсковГУ.