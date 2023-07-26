Какой будет программа курса бизнес-акселератора Lady007, рассказала его руководитель

20:52, 26 июля 2023, ПАИ

Какой будет программа курса бизнес-акселератора Lady007, рассказала его руководитель Ирина Гостеева. Проект стартовал в Пскове сегодня, передаёт корреспондент ПАИ.

Аудиторией проекта стали действующие женщины-предприниматели с небольшим предпринимательским опытом (один – пять лет), самозанятые, желающие перейти на следующий уровень предпринимательской активности, а также наёмные сотрудники, планирующие переход в бизнес.

Проект охватывает десять регионов, 53 города и больше 4000 участниц.

Курс проекта разделён на три модуля.

Первый модуль – управление и финансы. Здесь участникам акселератора расскажут о системах в бизнесе: как упаковать бизнес в цифры, как управлять финансами, как сформировать эффективную команду, как подобрать сотрудников для кратного роста бизнеса, – а также о ключевых аспектах защиты прав предпринимателя.

Второй модуль – маркетинг и продажи. Здесь участники узнают о маркетинговой стратегии, о новейших трендах в маркетинге, направленных на кратный рост бизнеса, об инструментах продвижения в социальных сетях для малого бизнеса, как увеличить поток клиентов при помощи инструментов PR, а также поднимут такие темы, как построение системы продаж в бизнесе и вывод товаров в маркетплейсы.

Третий модуль – лидерские компетенции. Здесь заявлены такие темы, как искусство самопрезентации, управленческий цикл, поиск смыслов и нематериальная мотивация сотрудников, эффективное общение, выстраивание взаимовыгодных отношений с клиентами на всю жизнь, а также проблемы выгорания и помощь себе и команде.

Однако стоит отметить, что темы вебинаров даны для примера и в программе возможны изменения.

Обучение будет проходить два месяца в онлайн-режиме. По итогам обучения участницы разработают свои бизнес-проекты и презентуют их экспертному жюри. Будет выбрано десять финалисток.

Всего в рамках курса будет 15 живых вебинаров, два факультативных вебинара, три мастер-класса, пять групповых сессий, презентация бизнес-проектов, а также два очных мероприятия – открытие и закрытие, две групповые установочные сессии с наставником. Кроме того, участницам будут выдавать домашние задания. Кураторы будут сопровождать их на протяжении всех курсов, а эксперты дадут обратную связь.

«В первую очередь боремся за себя и свой бизнес. Это действительно возможность вывести свой бизнес на новый уровень», – уточнила Ирина Гостеева.

Отметим, что уже сегодня прошла стратегическая сессия «Где искать партнёров в 2023 году? Новое окружение – новые возможности», которую провела председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Республике Башкортостан, эксперт бизнес-акселератора Lady007 Яна Васильева.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.