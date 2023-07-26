Бизнес-акселератор Lady007 открылся в Псковской области

12:25, 26 июля 2023, ПАИ

Открытие федерального бизнес-акселератора Lady007 состоялось на площадке «Точка кипения» в ПсковГУ сегодня, 26 июля. Проект запускают во всей Псковской области, передаёт корреспондент ПАИ.

В мероприятии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «От имени правительства Псковской области искренне рад приветствовать всех участников. Благодарю организаторов, а всем участникам рекомендую пройти это обучение до конца. Проект действительно значимый, слышал много положительных отзывов, высоких оценок. Очень символично, что в Пскове такая площадка появляется — на родине княгини Ольги, одной из самых успешных женщин в истории страны», – поприветствовал собравшихся глава региона.

Михаил Ведерников объяснил, что у него плотная программа и, к его сожалению, он не может присутствовать сегодня на всех мероприятиях бизнес-акселератора. Губернатор предложил участникам проекта после завершения программы встретиться и всё обсудить. «Вы поделитесь впечатлениями от образовательного модуля, и мы с вами обсудим планы и нашу дальнейшую работу», – сказал Михаил Ведерников.

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Бизнес-акселератор «Lady007» организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».