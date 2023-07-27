Ревизия. Тайны белорусских замков. Часть вторая

17:04, 27 июля 2023, ПАИ

Чёрная дама, интимный дворик и волшебный домик хоббита – сегодня вам откроются все секреты Несвижского замка. Это интереснейшее место мне удалось посетить в ходе пресс-тура, организованного компанией Nordwind Airlines совместно с Министерством спорта и туризма и Национальным агентством по туризму Белоруссии. Советую и вам в ближайшее время купить билет на самолёт и отправиться в увлекательное путешествие.

Второе «сердце» Белоруссии

Каждый турист в Белоруссии обязательно должен посетить Несвижский замок. Это дворцово-замковый комплекс, расположенный недалеко от маленького городка Несвиж. В своё время этот замок служил резиденцией роду Великого княжества Литовского – Радзивиллам, о котором я уже упоминала в первой части своей ревизии, посвященной замковому комплексу «Мир».

А сегодня мы вместе прогуляемся по Несвижскому замку, великолепная архитектура которого утопает в чудесных парках, живописно раскинувшихся вокруг больших водоемов. По словам экскурсовода, в одном из них – «Английском парке» – ранее располагался ипподром, также здесь когда-то обитали редкие птицы, в том числе и чёрные лебеди. Теперь всё это в прошлом, однако туристы по-прежнему могут насладиться красотой местной природы. Побродить вдоль прудов, появившихся еще в XVI веке, арендовать велосипеды или даже заказать карету с извозчиком.

Кроме того, в жаркую погоду все желающие могут искупаться – для гостей на территории паркового комплекса специально оборудован пляж. А рядом с замком, в бывшем здании княжеской конюшни, находится уютный отель для тех, кто решит задержаться в этих местах.

Двигаемся дальше и видим необычное строение, напоминающее волшебный домик хоббитов. На самом деле во времена Радзивиллов там находился своего рода холодильный погреб – сюда завозили лёд и хранили продукты. Несколько выше располагается так называемый интимный дворик, служивший выходом из женских покоев.

И какой же замок без подземных ходов? По легенде, были такие и здесь, и один из них тянулся на десятки километров до другого владения Радзивиллов — Мирского комплекса.

Одни тайные ходы использовались для спасения жизней или уклонения от преследования, другие – для тайных встреч и свиданий. В Несвижском замке такой тоже был устроен – он соединял между собой мужскую и женскую части. Помимо этого, там же располагался и вход в сокровищницу, где хранились семейные драгоценности и золото. А их у Радзивиллов, говорят, было немало. Сейчас посетителям замка представляют только стенд с природными минералами.

Отдельный разговор – защита замка от возможных врагов. Несвижский комплекс окружен рвом с водой, при этом имеется подвесной мост, который в настоящее время находится на реконструкции. Глубина рва кажется незначительной, но экскурсоводы уверяют, что она достигает пяти метров. Поэтому тех путешественников, которые пытаются спуститься к воде и сорвать лотосы, предупреждают – это небезопасно. Честно говоря, мне было страшно даже просто посмотреть вниз.

Куклы и пушки

Теперь пора нам заглянуть и в сам старинный замок, на трех этажах которого насчитывается более 25 залов. Если коротко, то увиденное можно описать двумя словами – богатство и величие. Дворцы и замки Радзивиллов были построены не только для проживания, но и для демонстрации высокого статуса и власти.

И тут экскурсовод уместно вкрапляет в свой рассказ историю про слуцкий пояс, наличие которого в мужском костюме Великого княжества Литовского указывало на благосостояние владельца. По этому поводу сильный пол часто шутил: «Лучше прийти без штанов, чем без пояса!»

Что касается женской одежды, то красавицам того времени приходилось носить наряды весом более 10-15 килограммов. Известно, что некоторые женщины могли похвастаться талией в 35 сантиметров, для этого дамы очень туго затягивали свои корсеты. Изящно и дискомфортно одновременно, но красота, как говорится, требует жертв. Сегодня в такие роскошные платья с корсетом одеты разве что куклы в одном из залов старинного замка.

В продолжение темы стоит отметить, что женщин из рода Радзивиллов увлекали не только наряды. К примеру, Екатерина славилась своей любовью к культуре и искусству, причем в созданном ею театре весьма успешно использовались последние технологии – специальные машины помогали воссоздавать звуки природных явлений: дождя, шума ветра и даже волны.

Проходим дальше, в Звёздный зал, который назвали так не случайно – на потолке красуется звезда, покрытая сусальным золотом, и это придаёт помещению особый шик. Затем попадем в Арсенальный зал, в котором хранятся оружие и боеприпасы. Среди экспонатов – уникальные фигурные пушки и ядра, найденные во время археологических раскопок. Особое мистическое впечатление у туристов остается от посещения Зеркального зала, где можно оказаться в «чёрном измерении», встав между двумя зеркалами.

И наконец, великолепный Гетманский зал, его при желании можно арендовать для проведения торжества, например, организовать свадьбу.

В финале экскурсии гости непременно посещают католическую часовню. Главные её реликвии – копии иконы Матери Божьей Лоретанской. И если повезет, то в каплице можно услышать фисгармонию, но звучит она всего один раз в год.

Добавлю, что туристам в Несвижском замке предлагают не только стандартные экскурсии, но и совсем необычные. Например, театрализованное ночное путешествие по замку или экскурсию под названием «Один день из жизни Радзивиллов».

Любовь и смерть после коронации

Легенды и паранормальные явления имеют место и в этой исторической точке Белоруссии. Считается, что призрак в Несвижском замке появился из-за трагичной истории любви.

Согласно легенде, по замку до сих пор бродит дух Барбары Радзивилл, который также называют Чёрной дамой. Когда-то у неё случилась большая и крепкая любовь с Сигизмундом Августом молодым. Однако девушка умерла практически сразу после коронации. И возникает логичный вопрос – от чего? Одни исследователи полагают, что к отравлению Барбары причастна невзлюбившая ее свекровь, другие же заявляют, что всему виной была онкология.

Рассказывают, что безутешный король не разрешал ее хоронить несколько месяцев, а когда пршел в себя и вспомнил о последней просьбе жены – похоронить её в Вильне, велел снарядить траурную процессию, которую лично потом сопровождал пешком. Позже ему пришла мысль обратиться к чернокнижнику, который может вызвать дух умершего человека. Тот в свою очередь пообещал призвать усопшую Барбару Радзивилл, но с условием, что король не сможет к ней прикоснуться.

Фигура девушки появляется перед королём, а он не сдерживается и бросается к ней. Видение рассеивается, и после этого дух Барбары не может вернуться на небеса. Так королева и блуждает по дворцу, предвещая несчастья тем, кто её увидел. Так, привидение якобы заметили 1939 году, как раз перед началом Второй мировой войны, а в 2010 году оно стало предвестником пожара в отреставрированном замке...

Ближе к религии

Ещё один любопытный объект, который можно посетить в Несвиже, – это костёл Божьего тела, двери которого открылись в далеком 1593 году, и по сей день здесь проводятся богослужения. В центральном алтаре размещена точная копия «Тайной вечери» Леонардо да Винчи, единственное отличие в том, что на нем изображён не прямоугольный стол, а круглый.

Стоит нам поднять взор, и открывается нечто грандиозное – невероятной красоты свод, украшенный фресками. А под храмом расположена крипто-усыпальница Радзивиллов. Для того чтобы ее создать, Николаю Сиротке пришлось получить личное разрешение Папы Римского, потому что в то время считалось неприемлемым, чтобы покойники оставались после смерти не зако­панными в землю, а на поверх­ности. Кстати, эта усыпальница Радзивиллов стала тре­тьей по величине семейной усы­пальницей в Европе. На сегодняшний день в крипте находится 70 саркофагов, два сосуда с забальзамированными внутренностями и одна урна с прахом.

Перед входом в нее мы видим барельеф Николая Сиротки, а за ним – изобра­жение средневековых лат и надпись: «Перед лицом смерти никто не рыцарь...». Спускаться в усыпальницу гостям не запрещается, но перед этим необходимо внести добровольное пожертвование на содержание и развитие уникального объекта.

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И в завершение хочу отметить, что Мирский и Несвижский замки – это далеко не все интересные места в Белоруссии, заслуживающие внимания туристов, на самом деле её культурный и исторический потенциал намного больше. О том, куда я поехала дальше и чем меня удивила столица Белоруссии, читайте в следующих материалах на сайте ПАИ. Продолжение следует!