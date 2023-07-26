Ревизия. Тайны белорусских замков

17:58, 26 июля 2023, ПАИ

Призрак Сонечки, спасающая от войн голова барана и лось с изюмом на обеденном столе – старинные замки Белоруссии полны тайн и легенд... С некоторых пор в этой стране для туристов открываются совершенно уникальные локации, которые поразят своей архитектурой и историческим значением. Какие именно места стоит посетить и чему удивиться, узнал корреспондент ПАИ в ходе пресс-тура, организованного компанией Nordwind Airlines совместно с Министерством спорта и туризма и Национальным агентством по туризму Белоруссии. А повторить мой маршрут теперь легко сможет каждый, поскольку недавно появилась прекрасная возможность добраться из Пскова до Минска всего за один час, да ещё и по привлекательной цене.

«Мир» как визитная карточка

Визитной карточкой Белоруссии является уникальный памятник национальной культуры – замковый комплекс «Мир», включенный в 2000-м году в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. И это не просто замок оборонительного типа, которому на данный момент насчитывается целых 500 лет, а место, вокруг которого ходят легенды.

На территории комплекса представлены Мирский замок XVI–XX веков, церковь-усыпальница князей Святополк-Мирских, домик сторожа, руины дворца последних владельцев, флигель, придорожная часовня, английский пейзажный парк с прудом, остатки итальянского сада и земляные валы с бастионами.

С 1568 года замком владел известнейший род Радзивиллов, которых позже стали называть некоронованными королями Европы. Само семейство по истечении времени будет занимать самые важные государственные посты в Великом княжестве Литовском.

Каждый замок имеет свои легенды, и этот не стал исключением. Здесь вы услышите, как голова барана, расположенная на внешней стене замка, защищает его от страшных войн и последствий, или то, как на месте цветущего сада образовалось озеро, в котором не перестают тонуть люди.

Опытные экскурсоводы расскажут вам всё самое интересное о замке, семейных ценностях и быте рода Радзивиллов. Прикоснуться к истории XVI века, вдохнуть запах сырости в винных погребах и загадать желание тут непременно сможет каждый. А настоящие любители пощекотать себе нервы могут также спуститься в тюремные подвалы.

Ну и какой же замок без вооружения. К примеру, далеко не в каждом музее можно встретить такой экспонат, как доспехи с крыльями. Когда-то облаченное в них войско создавало много шума и отпугивало конницу врага.

Женские секреты и призраки

«Никто не принимает соседей так, как мы!» – одно из любимых выражений рода Радзивиллов. Пожалуй, им было чем впечатлить пубоику. На мой вкус, один из самых красивых залов, который могут здесь увидеть гости, – портретный, оформленный в стиле рококо. Светлые стены, портреты членов семьи Радзивиллов, каминные часы и сверкающие люстры – всё это отражает величественность того времени.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





Кстати, рождественские балы проходят в замке и по сей день. Но, конечно, многое изменилось. К примеру, женщины того времени никак не могли открыто кокетничать и проявлять интерес к мужчинам. Поэтому дамы пользовались различными жестами, о чем теперь тоже не забывают рассказать туристам. Например, прикладывание веера к губам, а затем ко лбу означало «вы мне нравитесь», а похлопывание веером по левой ноге – «следуйте за мной». И это далеко не все женские секреты!

А ещё говорят, что дочь последнего наследника Радзивиллов по мужской линии Доминика – Стефания была знакома с великим русским поэтом Александром Пушкиным. Они неоднократно танцевали на балах в Петербурге, и классик лестно отзывался о девушке.

Кроме балов, одним из любимых видов досуга знаменитого рода была охота, поэтому в некоторых залах можно заметить шкуры диких животных.

Ещё одна ассоциация, связанная с замками, – это призраки. Не обошлось без них и в этот раз. По замку, в котором мы побывали, якобы бродит неупокоенный дух жертвы озера – княгини Софьи Святополк-Мирской или Сонечки, как её ласково называют с давних времён. По легенде, когда-то генерал Святополк-Мирский приказал вырубить во время цветения великолепный яблоневый сад и выкопать на его месте пруд. Считается, что именно вода и пробуждает дух Сонечки, ведь срубить цветущее дерево, значит погубить невинную душу.

В общем, слушать расссказы о Мирском замке и его обитателях можно день напролёт, гостям тут предлагают самые разнообразные экскурсии: обзорные, тематические, с элементами театрализации, анимации, дегустации и квестами, и даже сыграть свадьбу.

Почему он тёплый?

Экскурсовод первой категории Татьяна Варган призналась нам, что, несмотря на 20 лет работы в замковом комплексе, архитектура места поражает её с каждым днём всё больше и больше.

«Все гости называют замок «тёплым», добрым замком. И, конечно, посетители отмечают богатую историю этого места, которая очень тесно связана с жизнью государства. Туристам здесь нравится всё. Конечно, гости любят легенды, прикасаются к стенам и загадывают желания, особенно в той части, где стены остались нетронутыми и только очищены от исторической пыли. Стены видели многое, а строили их когда-то трудолюбивые руки белорусов, наши предки, которыми мы очень гордимся. Я очень люблю это место», – поделалась экскурсовод.

Она подчеркнула, что в замке работают настоящие профессионалы с большой буквы. «Мы изучаем большо количество информации, всегда готовимся к экскурсиям. И, конечно, преподносим это всё гостям в более художественном виде. Мы всегда рады, когда к нам приезжают гости из России. В основном это гости именно оттуда. Безусловно, есть и белорусы. Гости из России нас особо радуют, потому что они радостные, добродушные люди, которые бережно относятся к истории и к нашей архитектуре», – рассказала Татьяна Варган.

Лось с изюмом и белорусские драники

«Ощипанного жаворонка поместили в перепёлку, перепёлку – в каплуна, каплуна – в фазана, фазана – в зайца, зайца – в дикого кабана, дикого кабана – в лань, лань – в лося. Всех животных перед тем, как подать на стол, обильно полили специями, винным уксусом, мёдом, добавили изюм, чернослив, твердые сладкие яблоки. После этого приготовили это всё на ертеле», – именно так выглядел один из рецептов блюд, который подавали на стол в замке Радзивиллов.

Впрочем, гостям современного замка такое блюдо попробовать не удастся, но перекусить и даже плотно пообедать они точно смогут. Прямо через дорогу от комплекса располагается местное кафе, где с большой любовью готовят блюда национальной кухни. Среди них непременно найдутся и драники. В заведении подают их, как подабается, с поджаркой, капустой и сметаной.

Хотя, на самом деле, знаменитые драники – производное от еврейского блюда под названием бульбелаткес. Евреи тёрли картошку чуть крупнее и ели её сладкой, позже белорусы преобразовали рецепт, и получились драники. Кушают их, конечно, с аппетитом. Отламываете, макаете в сметану или мочаете, и, как говорят белорусы, «смачна есці», то есть приятного аппетита.

Не смогла я пройти и мимо расположенных неподалеку торговых рядов, где представлены сувениры на любой вкус и цвет – от магнитиков на холодильник до исключительно красивых вещей ручной работы.

Мастерица Эмилия Гусакова рассказала, что занимается рукоделием уже более 27 лет. И всё это время женщина сама выращивает лён. По ее словам, для того, чтобы подготовить материал для работы, уходит до полутора лет. Но оно того стоит – я оценила и ушла оттуда в оригинальных серьгах.

О том, куда лежал мой путь дальше и какие ещё достопримечательности Белоруссии удалось запечатлеть в памяти – читайте в следующем материале на сайте ПАИ. Продолжение следует.