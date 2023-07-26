Инженерно-экономический лицей посетил псковский губернатор в Великих Луках

18:18, 26 июля 2023, ПАИ

Инженерно-экономический лицей имени академика Виноградова посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великие Луки сегодня, 26 июля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Лицей состоит из трёх корпусов. На территории школы есть спортивный и тренажёрный залы, два 25-метровых бассейна с шестью дорожками и мини-бассейн, тир, зал для занятия боевыми искусствами, площадки для спортивных игр, современные тренажёры.

Глава региона оценил техническое оснащение школы, побывал в классах химии, физики, технологии, кулинарии.

На данный момент в лицее работают 50 педагогов и обучаются 934 ученика.

В школе осуществляются программы допобразования – общеразвивающие программы «Грани танца», «Живые куклы» и «Медиастудия».

Отметим, строительство инженерно-экономического лицея в Великих Луках осуществлено в рамках национального проекта «Образование». Первые ученики за парты сели в сентябре прошлого года.