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Общество

Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщила газета «Льновод».

Фото газеты «Льновод»

В честь этого более 100 поощрений получили учащиеся школ Палкинского района. Среди чествуемых – отличники и призёры олимпиад и соревнований.

Отметим, что жители муниципалитета в честь празднования дня освобождения района присоединились к акции «10 тысяч шагов к жизни».

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