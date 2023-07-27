Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков
Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщила газета «Льновод».
В честь этого более 100 поощрений получили учащиеся школ Палкинского района. Среди чествуемых – отличники и призёры олимпиад и соревнований.
Отметим, что жители муниципалитета в честь празднования дня освобождения района присоединились к акции «10 тысяч шагов к жизни».
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27 июля 2023
Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков