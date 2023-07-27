Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков

18:12, 27 июля 2023, ПАИ

Палкинский район отметил 79-ю годовщину освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ПАИ сообщила газета «Льновод».

В честь этого более 100 поощрений получили учащиеся школ Палкинского района. Среди чествуемых – отличники и призёры олимпиад и соревнований.

Отметим, что жители муниципалитета в честь празднования дня освобождения района присоединились к акции «10 тысяч шагов к жизни».