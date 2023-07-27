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Спорт

Жители Палкинского района приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

Мероприятия, посвященные Дню освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, стартовали в Палкинском районе сегодня, 27 июля, пишет газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета «Льновод»

Жители района приняли участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Участники колонны со знаменами Российской Федерации и юнармии шагали по Палкинскому району, исполняя патриотические песни.

«Насобирав по пути полевых цветов, палкинцы пришли на братское захоронение поселка Палкино, чтобы возложить гирлянду и цветы и отдать дань памяти тем, кто защищал нашу землю и погиб в годы Великой Отечественной войны ради жизни на земле», – отметили в сообщении.

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