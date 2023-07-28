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Великолукский студент вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена»

Студент второго курса Великолукской сельскохозяйственной академии Сергей Васильев вышел в полуфинал всероссийского конкурса «Большой перемены». Наставником Сергея выступила преподаватель ВГСХА Алена Месяц, сообщает портал Luki-news.

Фото: Великолукская ГСХА

Успешно пройдя онлайн этап конкурса, который включал в себя выполнение кейсов и тестовых заданий различной тематики, великолучанин вышел в полуфинал нового сезона «Большой перемены».

«После того, как узнал о прохождение в полуфинал были положительные эмоции. Ожидания от полуфинала - пройти в финал, только эта мысль сейчас у меня в голове», - поделился Сергей Васильев.

Полуфинал конкурса будет проходить в Мурманске с 25 по 30 августа. «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ.

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