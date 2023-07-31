ФОТОРЕПОРТАЖ. День ВМФ России в Пскове Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

День ВМФ России отметили в Пскове 30 июля. На набережной Флотской Славы состоялся праздничный митинг, посвящённый мероприятию. Руководство Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выступило с приветственным словом и поздравило всех причастных к празднику. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих.

Псковичи смогли увидеть показательные выступления парапланеристов с десантированием на воду, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.

Об этом – в нашем фоторепортаже.