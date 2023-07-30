ВИДЕО. Десантирование на воду в Пскове

12:31, 30 июля 2023, ПАИ

Показательные выступления парапланеристов с десантированием на воду прошли в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота России в Пскове сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Три парашютиста десантировались на реку Великую с флагом России и флагом ВМФ.

Ранее сообщалось, что торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня ВМФ России, проходит в Пскове сегодня, 30 июля. На праздновании собрались тысячи псковичей.

По традиции в праздновании Дня ВМФ принимают участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления, представители правительства Псковской области, ветераны, жители и гости города.

На набережной Флотской Славы состоялся праздничный митинг, посвящённый Дню ВМФ. Руководство Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выступило с приветственным словом и поздравило всех причастных к празднику. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих.

Также состоялось торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления. Далее псковичей ждёт концерт с участием творческих коллективов Псковской области.

Напомним, что День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. В советской России этот профессиональный праздник установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».