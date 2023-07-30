День ВМФ России отмечают в Пскове

11:48, 30 июля 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня Военно-Морского Флота России, проходит в Пскове сегодня, 30 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

По традиции в нём принимают участие руководство и сотрудники дивизиона пограничных сторожевых катеров пограничного управления, представители правительства Псковской области, ветераны, жители и гости города.

На набережной Флотской Славы состоялся праздничный митинг, посвящённый Дню ВМФ. Руководство Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выступило с приветственным словом и поздравило всех причастных к празднику. Кроме того, в рамках праздника прошла церемония награждения отличившихся военнослужащих.

С профессиональным праздником всех причастных также поздравил заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области – руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов. Он также наградил отличившихся военнослужащих благодарственными письмами.

От имени Псковского областного Собрания всех причастных к празднику поздравил и. п. председателя регионального парламента Александр Братчиков. Он также наградил отличившихся военнослужащих. От имени главы Пскова почётными грамотами военнослужащих наградил замглавы городской администрации Андрей Ульянов.

После этого состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу в честь псковичей-флотоводцев.

Псковичи смогут увидеть показательные выступления парапланеристов с десантированием на воду, концерт с участием творческих коллективов Псковской области, а также торжественное прохождение пограничных сторожевых катеров дивизиона управления.

Напомним, что День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля. В советской России этот профессиональный праздник установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 года, согласно которому праздник должен был отмечаться ежегодно 24 июля. А на последнее воскресенье июля он был перенесён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».