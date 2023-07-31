Рыбацкие приметы, или Как я лису на АЗС встретил

16:19, 31 июля 2023, ПАИ

Июльские рыбалки стали очень слабенькие – судак нашими воблерами перестал интересоваться, щука в траве спряталась, окуня в прибрежной южной части Чудского озера мы пока не обнаружили и уловы на наших последних рыбалках почти никакие. Но последний выезд всё же запомнился, но не рыбой или клёвом, а очередной интереснейшей встречей, встречей с дикой природой в городской черте…

Из города мы с товарищем выехали рано, в 3:30. И хотя я машину заправил ещё накануне, но всё же решил заехать на заправку «Сургутнефтегаз», расположенную в попутном направлении на улице Поземского, в кругу автомобилистов её ещё называют «гдовская заправка». Решил купить масло для лодочного мотора. На одну заправку оно у меня было, но на всякий случай надо было ещё литр подкупить.

Время 3:45, на всей немаленькой площадке ни одной машины, лишь в стороне пара фургонов стояло, наверное, припаркованные на ночлег. Я вышел из машины, подхожу к дверям магазина и… оторопел. Не пойму, кто это? То ли кошка, то ли собака? Ба-а! Да это же лиса! И даже не лиса, а лисичка – аккуратная, небольшая, рыжеволосая. Стояла она на асфальте метрах в десяти от входа в магазин, но увидев меня, повернулась и медленно, очень нехотя, пошла в противоположную сторону. И совсем было не похоже, что она меня испугалась, так как отойдя метров на пять, остановилась и стала поглядывать в мою сторону. Вот это встреча, ведь это, считай, в городе!

Я зашёл в магазин и сначала охраннику, а потом и девушке-оператору говорю: «Там к вам гостья пришла. Лиса». Охранник как-то лениво и почти безразлично ответил, мол, да, она здесь часто бывает. Я взял масло, подхожу рассчитаться и прошу продавца продать мне чего-нибудь, чтобы рыжую угостить. Она молча взяла деньги за масло и быстро, я даже не заметил как, выскочила на улицу. Выхожу и вижу картину – в двух шагах от порожков магазина девушка сидит на корточках с протянутой рукой и угощает чем-то лисичку. А та прямо с руки ест не торопясь. И я присел чуть сзади, чтобы не спугнуть. Достал фотоаппарат и успел снять коротенькое видео и пару фото.

И параллельно вопросы тихонечко задаю: «А не боитесь, надо быть очень осторожными с дикими животными, особенно с лисами и енотами, которые близко к человеческому жилью подходят? Чаще всего такие звери заражены бешенством, самостоятельно охотиться они уже не могут, а потому идут на помойки, к жилью, где проще добыть хоть какое-то пропитание. И их укусы могут быть с очень серьёзными последствиями для здоровья человека».

На что мне девушка ответила, что про бешенство она знает, и даже с охотой не понаслышке знакома. И что это их лисичка. И она к ним первый раз пришла ещё весной прошлого года – худая, грязная и очень маленькая была. И с тех пор они её подкармливают. И она стала и стройная, и красивая, приходит регулярно два раза в сутки – первый раз перед рассветом, второй – после захода солнца. Мы видим в камеру наблюдения, когда она вблизи появляется, и каждый раз её угощаем. А ещё она очень добрая.

Вот уже полтора года регулярно два раза в сутки рыжая красавица приходит за угощением.

Я старался разговаривать тихонько, но нашу рыжую плутовку всё равно что-то напугало, наверное, мой незнакомый для неё голос, и она, не доев угощение, сначала отступила от девушки на три-четыре шажка, а потом повернулась и потихоньку побежала за угол здания АЗС. Я хотел ещё задать несколько вопросов лисичкиной хозяйке, но товарищ меня поторапливал и, сев в машину, мы уехали.

Такая вот неожиданная встреча произошла. И на фото и видео, когда я их чуть позже внимательнее разглядел, я убедился, что эта «сургутнефтегазовая» лисичка действительно красивая. Тем не менее ещё раз хочу напомнить и предупредить наших читателей об опасности встреч с такими животными, а сотрудников АЗС «Сургутнефтегаз» на улице Поземского поблагодарить за их доброту и любовь к природе.

P.S. Рыбацкие приметы, в которые я не верю, утверждают, что если по пути на рыбалку встретишь лису, то удачи в этот день не будет. Так и произошло. Мы поймали всего лишь одну более-менее приличную щуку весом чуть больше килограмма и несколько окуньков. Но от встречи с лесной гостьей я просто в восторге.