Великолукские лучники получили звания мастеров спорта России международного класса
Великолукские лучники Ника Снеткова и Игорь Николаев получили звания мастеров спорта России международного класса. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Виталий Андреев.
«Звания дают за выполнение определённых нормативов, – рассказал тренер спортсменов. – В нашем случае необходимо набрать определённое количество очков. Раньше это было на международных соревнованиях, но в связи с запретом сейчас разрешено получать это звание за чемпионат и Кубок России».
«Ника Снеткова и Игорь Николаев показали этот норматив ещё в прошлом году, – отметил Виталий Андреев. – В этом году мы подавали документы ещё на Егора Быстрова, который зимой на чемпионате России показал этот норматив. Пока ждём».
«В тренерской практике у меня уже около 12 спортсменов получили звание мастера спорта международного класса. Надо любить свою работу, прежде всего. Знания и опыт рождают результат», – подытожил великолукский тренер.
Напомним, что недавно Ника Снеткова победила на первенстве России по стрельбе из блочного лука.
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