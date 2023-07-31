Великолукские лучники получили звания мастеров спорта России международного класса

17:54, 31 июля 2023, ПАИ

Великолукские лучники Ника Снеткова и Игорь Николаев получили звания мастеров спорта России международного класса. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Виталий Андреев.

«Звания дают за выполнение определённых нормативов, – рассказал тренер спортсменов. – В нашем случае необходимо набрать определённое количество очков. Раньше это было на международных соревнованиях, но в связи с запретом сейчас разрешено получать это звание за чемпионат и Кубок России».

«Ника Снеткова и Игорь Николаев показали этот норматив ещё в прошлом году, – отметил Виталий Андреев. – В этом году мы подавали документы ещё на Егора Быстрова, который зимой на чемпионате России показал этот норматив. Пока ждём».

«В тренерской практике у меня уже около 12 спортсменов получили звание мастера спорта международного класса. Надо любить свою работу, прежде всего. Знания и опыт рождают результат», – подытожил великолукский тренер.

Напомним, что недавно Ника Снеткова победила на первенстве России по стрельбе из блочного лука.