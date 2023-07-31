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Общество

Мастермайнд-группы организуют для псковичек в рамках бизнес-акселератора Lady007

Об организации мастермайнд-групп в рамках федерального бизнес-акселератора Lady007 для предпринимательниц Псковской области рассказала ПАИ руководитель команды коучей и кураторов акселератора, сертифицированный бизнес и командный коуч PCC ICF, преподаватель программ по развитию управленческих навыков, консультант Мария Залужная.

Фото: ПАИ

По её словам, мастермайнд-группа – это объединение единомышленников, с которыми можно обсудить планы, идеи и запросы, а также обменяться опытом. Специалист отметила, что этот формат пользуется большой популярностью в настоящее время, так как справляться со сложностями в группе намного проще.

«Запросы каждой участницы разбираются по очереди, они получают опыт, формируют действие, прорабатывают свои личные цели и на следующей встрече рассказывают, что у них получилось и с какими сложностями столкнулись», – пояснила Мария Залужная.

Первая мастермайнд встреча будет посвящена целеполаганию. «Это нужно для того, чтобы все шли на курс с целью и двигались в направлении данной задачи, а не просто слушали «всё обо всём», – подчеркнула эксперт.

Добавим, что бизнес-акселератор Lady007 организован общероссийской общественной организацией «Женщины бизнеса» при поддержке ПАО МТС, правительства Псковской области, псковского областного центра «Мой бизнес».

Напомним, что обучение в рамках проекта начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

Отметим, что 25 июля в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007. В частности, на ней рассказали, что ждёт псковских бизнесвумен в проекте Lady007.

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