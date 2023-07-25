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Общество

Запуск бизнес-акселератора Lady007 в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту в Псковской области бесплатного федерального бизнес-акселератора Lady007, проходит в медиацентре ПАИ.

Зачем бизнес-акселератор региону, какие задачи он поможет решить, кто может принять в нём участие, как участники проекта будут получать знания о построении эффективных бизнес-моделей, о маркетинговых трендах, об искусстве коммуникации и самопрезентации?

Об этом и многом другом расскажут заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова, руководитель бизнес-акселератора Lady007 Ирина Гостеева, эксперт по налогообложению и учёту, председатель регионального отделения Ассоциации «Женщины бизнеса» в Башкортостане, основатель и руководитель аутсорсинговой компании «АБЦ-Актив», руководитель отдела по онлайн-бизнесу и маркетплейсам Ассоциации бухгалтеров Республики Башкортостан Яна Васильева.

Напомним, что открытие проекта в Пскове состоится 26 июля, а обучение начнётся 1 августа и продлится два месяца. Участие в мероприятиях акселератора бесплатное. Зарегистрироваться в бизнес-акселераторе можно до 7 августа включительно.

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