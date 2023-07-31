Главный тренер ФК «Псков»: Народ возвращается на стадион

18:28, 31 июля 2023, ПАИ

«Народ возвращается на стадион», – заявил главный тренер футбольного клуба «Псков» Игорь Васильев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«У нас последние игры на новом стадионе даже на первенстве области собирают достаточно много болельщиков. Народ возвращается на стадион. Да, конечно, не в таком количестве, как раньше, но народ пошёл. Причём родители приходят вместе с детьми, – отметил Игорь Васильев. – Появились и фанаты, которые с нами ездят. Они приехали с нами и в Пыталово, и в Мурманск. С виду их человек 10-12».

Напомним, что 2 августа на стадионе «Машиностроитель» в рамках Кубка России по футболу состоится игра между ФК «Псков» и «Луки-Энергия».