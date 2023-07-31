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Происшествия

Псковича будут судить за повторную езду в нетрезвом виде

Прокуратура Пскова утвердила обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя города обвиняемого в пьяной езде. Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за подобное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что пскович сел за руль своей пьяной иномарки находясь в состоянии алкогольного опьянения и был остановлен инспектором ДПС.

В связи с наличием достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения инспектор отстранил мужчину от управления и предложил пройти медицинское освидетельствование, на что последний ответил отказом.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 264.3 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

Санкция части 2 статьи 264.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

 

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