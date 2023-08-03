Митрополит Тихон, Крапивин и Перунов: псковичам назвали десять обязательных к прочтению книг

17:48, 03 августа 2023, ПАИ

Десятая встреча проекта «Букбар» прошла в псковском «Лофте» 31 июля. Литературный проект реализуется креативным пространством при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В ходе встречи кандидат социологических наук, директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «Приоритет» Олеся Назарой и преподаватель ПсковГУ, руководитель и ведущий клуба «Краски интеллекта» Антон Усик рассказали о десяти книгах, которые точно стоит прочитать.



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт



Фото: Лофт











«Список получился разношёрстным. Нашлось место Владиславу Крапивину, который в последнее время зачастил в наших рекомендациях, и даже Нику Перунову. Соседство же Кира Булычева и митрополита Тихона говорит о практически безграничном кругозоре наших барменов», – отметили в «Лофте».

Антон Усик поделился, что участие в проекте «Букбар» стало для него приятной неожиданностью. «За девять лет работы клуба «Краски интеллекта» мной было перечитано огромное количество книг, немалая часть из которых – русских авторов. Так выходит, что при подготовке к играм полезнее искать информацию в литературе жанра нон-фикшен. При этом моё предпочтение – это фантастика, фэнтези, в которые можно окунуться с головой и бродить по разнообразным мирам, отвлекаясь от проблем мира настоящего. На встрече я пытался донести до гостей банальную мысль: не важно, что именно вам посоветуют читать, главное – читать!» – сказал он.

Олеся Назарой подчеркнула, что проект «Букбар» полезен для жителей города. «Потому что аудитория, которая участвовала, – от детей до пожилых, и все равным образом обменивались мнениями о любимой литературе, делились информацией, давали обратную связь спикерам по указанным книгам. Это очень ценно! Нет ничего важнее человеческого общения и поиска живого интереса!» – подчеркнула она.

Кроме того, в августе в рамках проекта состоится ещё два мероприятия, анонсы будут опубликованы в ближайшее время.