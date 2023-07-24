Десятая встреча проекта «Букбар» пройдёт в псковском «Лофте» 31 июля

14:20, 24 июля 2023, ПАИ

Десятая встреча литературного проекта «Букбар» состоится в креативном пространстве «Лофт» 31 июля в 19:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

На этот раз барменами станут псковичи: кандидат социологических наук, директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития ПРИОРИТЕТ», федеральный эксперт грантовых конкурсов и преподаватель ПсковГУ Олеся Назарой, а также преподаватель Псковского государственного университета, руководитель и ведущий клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.

«В программе ожидается свежее литературное меню, кроссворды на тему книг, бесплатные горячие напитки и знакомство с прекрасными произведениями, которые советуют прочитать наши главные действующие лица», – отметили в креативном пространстве.

Так, псковичи смогут познакомиться со следующими произведениями:

Владислав Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне»;

Нина Зверева «Встань и скажи»;

Кир Булычёв «Приключения Алисы»;

Митрополит Тихон «Несвятые святые»;

Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая»;

Олеся Дроздова «Беречь речь»;

Михаил Бабкин «Слимпериада»;

Братья Стругацкие «Обитаемый остров»;

Дмитрий Емец «Вселенский неудачник»;

Ник Перумов «Кольцо Тьмы».

Напомним, литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.