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Культура

Десятая встреча проекта «Букбар» пройдёт в псковском «Лофте» 31 июля 

Десятая встреча литературного проекта «Букбар» состоится в креативном пространстве «Лофт» 31 июля в 19:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: креативное пространство «Лофт»

На этот раз барменами станут псковичи: кандидат социологических наук, директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития ПРИОРИТЕТ», федеральный эксперт грантовых конкурсов и преподаватель ПсковГУ Олеся Назарой, а также преподаватель Псковского государственного университета, руководитель и ведущий клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.

«В программе ожидается свежее литературное меню, кроссворды на тему книг, бесплатные горячие напитки и знакомство с прекрасными произведениями, которые советуют прочитать наши главные действующие лица», – отметили в креативном пространстве.

Так, псковичи смогут познакомиться со следующими произведениями:

  • Владислав Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне»;
  • Нина Зверева «Встань и скажи»;
  • Кир Булычёв «Приключения Алисы»;
  • Митрополит Тихон «Несвятые святые»;
  • Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая»;
  • Олеся Дроздова «Беречь речь»;
  • Михаил Бабкин «Слимпериада»;
  • Братья Стругацкие «Обитаемый остров»;
  • Дмитрий Емец «Вселенский неудачник»;
  • Ник Перумов «Кольцо Тьмы».

Напомним, литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке

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