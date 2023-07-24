Десятая встреча проекта «Букбар» пройдёт в псковском «Лофте» 31 июля
Десятая встреча литературного проекта «Букбар» состоится в креативном пространстве «Лофт» 31 июля в 19:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.
На этот раз барменами станут псковичи: кандидат социологических наук, директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития ПРИОРИТЕТ», федеральный эксперт грантовых конкурсов и преподаватель ПсковГУ Олеся Назарой, а также преподаватель Псковского государственного университета, руководитель и ведущий клуба «Краски интеллекта» Антон Усик.
«В программе ожидается свежее литературное меню, кроссворды на тему книг, бесплатные горячие напитки и знакомство с прекрасными произведениями, которые советуют прочитать наши главные действующие лица», – отметили в креативном пространстве.
Так, псковичи смогут познакомиться со следующими произведениями:
- Владислав Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне»;
- Нина Зверева «Встань и скажи»;
- Кир Булычёв «Приключения Алисы»;
- Митрополит Тихон «Несвятые святые»;
- Анатолий Приставкин «Ночевала тучка золотая»;
- Олеся Дроздова «Беречь речь»;
- Михаил Бабкин «Слимпериада»;
- Братья Стругацкие «Обитаемый остров»;
- Дмитрий Емец «Вселенский неудачник»;
- Ник Перумов «Кольцо Тьмы».
Напомним, литературный проект «Букбар» реализуется креативным пространством «Лофт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Вход свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.