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Общество

Михаил Ведерников рассказал, когда в деревне Фотьево появятся тротуары

Депутат Собрания депутатов Великолукского района Ольга Федосеенко обратилась к главе региона Михаилу Ведерникову с просьбой взять под особый контроль ситуацию с обустройством тротуаров в деревне Фотьево. Об этом сообщила газета «Наш путь».

Этот вопрос уже поднимался во время прошлой встречи главы региона с активом Великолукского района. Тогда же Михаил Юрьевич отметил важность обустройства пешеходных зон в Фотьево.

«В настоящее время работы по оборудованию тротуаров уже практически завершены в городской черте на улице Новосокольнической до знака «Великолукский район», – обратила внимание Ольга Федосеенко. – Население видит, что там работы активно ведутся, и недоумевает, почему в районе не так. Очень просим взять на контроль данную ситуацию!»

«Ситуация уже на контроле. Безопасность населения – наш главный приоритет», – ответил губернатор, добавив, что работы по обустройству тротуаров в деревне Фотьево будут начаты буквально в считаные недели.

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