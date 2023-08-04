ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров»
ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров», которая научит псковичей знакомить гостей города с его историей, культурой и архитектурой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.
После прохождения обучения выпускникам будет присвоена квалификация «экскурсовод (гид)» в соответствии с действующим законодательством.
Записаться в программу можно по ссылке.
Время обучения – семь месяцев, начало занятий с 2 октября. Занятия проходят в очном формате в вечернее время. Стоимость обучения – 30 тысяч рублей.
Телефон для справок: (8 8112) 20-16-99 (доб. 484 и 483). Также можно связаться по почте ino@pskgu.ru.
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04 августа 2023
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