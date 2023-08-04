Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров» 

ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров», которая научит псковичей знакомить гостей города с его историей, культурой и архитектурой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета. 

После прохождения обучения выпускникам будет присвоена квалификация «экскурсовод (гид)» в соответствии с действующим законодательством.

Записаться в программу можно по ссылке.

Время обучения – семь месяцев, начало занятий с 2 октября. Занятия проходят в очном формате в вечернее время. Стоимость обучения – 30 тысяч рублей. 

Телефон для справок: (8 8112) 20-16-99 (доб. 484 и 483). Также можно связаться по почте ino@pskgu.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Пустились в пляс: уличные занятия для любителей танцев в Пскове

04 августа 2023

Что делать при ожоге борщевиком, объяснили псковичам

04 августа 2023

Концерт творческих коллективов региона пройдёт в Пскове 6 августа

04 августа 2023

Псковичей приглашают на диспансеризацию

04 августа 2023

В Локне неизвестный выкинул четырёх котят в пятилитровой бутылке

04 августа 2023

Две новые группы открылись в детском саду «Рябинушка» Писковской школы

04 августа 2023

Акция культуры общения с книгой прошла в Псковском УФСИН

04 августа 2023

Рецепт здоровья зубов от псковского стоматолога. Главное


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...