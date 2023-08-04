ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров»

20:04, 04 августа 2023, ПАИ

ПсковГУ приглашает в программу профессиональной переподготовки «Разработка и продвижение экскурсионных туров», которая научит псковичей знакомить гостей города с его историей, культурой и архитектурой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

После прохождения обучения выпускникам будет присвоена квалификация «экскурсовод (гид)» в соответствии с действующим законодательством.

Записаться в программу можно по ссылке.

Время обучения – семь месяцев, начало занятий с 2 октября. Занятия проходят в очном формате в вечернее время. Стоимость обучения – 30 тысяч рублей.