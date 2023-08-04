Волонтёров набирают на музыкальный фестиваль «Русское лето» в Пскове
Волонтёров набирают на музыкальный фестиваль «Русское лето» в Пскове, который пройдёт 12 августа в Финском парке. Об этом ПАИ сообщили в региональном ресурсном центре добровольчества.
Волонтёры будут помогать в организации мероприятия за сценой, работать на детских и спортивных площадках и информировать гостей фестиваля.
«В этом году на «Русское лето» в Псков приедут сразу три хедлайнера: «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». Волонтёры всегда чуточку ближе к звёздам, поэтому у тебя будет шанс получить их автографы в числе первых!» – добавили в центре добровольчества.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://dobro.ru/event/10446763.
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