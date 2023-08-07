Свою ферму откроют в Псковской области основатели первой в России греческой сыроварни

18:12, 07 августа 2023, ПАИ

Свою ферму откроют в Псковской области основатели первой в России греческой сыроварни. Об этом сообщили основатели сыроварни «Тремпелис» Елена Климова и Ставрос Тремпелис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Важно, что мы хотели бы производить сыр ещё из овечьего и козьего молока. Поэтому мы сейчас сотрудничаем и пытаемся сделать свою ферму, чтобы это были свои коровы, овцы и козы», – объяснил Ставрос Тремпелис.

Елена Климова добавила, что открытие фермы планируется в следующем году, но сыр можно будет приобрести только через год, так как его будут закладывать и шесть месяцев ещё придётся ждать.

Ферма будет находиться в Палкинском районе. «Действительно, очень классное место, свой микроклимат, природа. Для стада, животноводства там очень хорошее место», – уточнила Елена Климова. Она объяснила, что пока ферма откроется в сотрудничестве: «Это будет наш проект, но вместе с фермерами Псковской области».

Отметим, что более 20 видов сыров изготавливают в первой в России греческой сыроварне «Тремпелис», которая находится в Псковской области.

Как в Пскове производят настоящий греческий сыр, читайте здесь.