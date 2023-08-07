Студентка ПсковГУ примет участие во Всероссийском молодёжном форуме на Сахалине

18:10, 07 августа 2023, ПАИ

Студентка Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ (направление «электроэнергетика и электротехника») Ирина Корчагина станет участницей Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа», который пройдёт с 8 по 14 августа на Сахалине, самом большом острове России. На площадке соберутся участники от 18 до 35 лет из всех уголков страны. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

«О форуме я узнала благодаря ребятам – участникам предыдущих сезонов. Форум на Сахалине показался мне чем-то на грани фантастики. Загорелась лишь от одной мысли, что государство организовывает и проводит мероприятия таких масштабов. Решила попытать счастья», – делится Ирина.

Студентка ПсковГУ выбрала направление цифровизации, а в нём задачу разработки сервиса, объединяющего экологические акции Сахалина.

По словам Ирины, работа над проектом началась за две недели до самого форума. «Мы смотрели и разбирали вебинары, на которых объяснялся принцип нашей работы. Наш проект – масштабный, много больше того, что попросили организаторы. Если честно, большую часть работы мы уже проделали. Возможно, это как-то связано с моей высокой требовательностью», – рассказывает Ирина.

Помимо приобретения новых знаний и единомышленников, девушка решительно настроена на победу.

«Меня очень мотивирует атмосфера форумов. Это помогает выйти из зоны комфорта. Кроме того, подобные форумы позволяют увидеть, что ты не одинок в своих начинаниях, что вас таких много», – делится студентка.

У Ирины уже есть чёткое понимание, какие навыки ей хочется приобрести и улучшить благодаря участию в форуме.

«Для меня очень важны hard и soft skills. Практические знания значимы, но умение работать с людьми и понимать свои эмоции не должно быть менее приоритетным. В последнее время я работаю над развитием лидерских качеств, ведь лидером не рождаются, а становятся. К сожалению, в повседневной жизни почти не выпадает возможности улучшить навыки командной работы, так что на Сахалине буду работать над этим», – подчёркивает она

Отметим, форум впервые прошёл в 2013 году и собрал ребят из разных регионов Дальнего Востока. Участники жили в палатках на берегу одного из озёр Сахалина. Статус всероссийского форум «ОстроVа» получил в 2020 году. Тогда на Сахалине собралось около 1 000 человек из разных регионов страны. Сегодня Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» входит в линейку форумов «Росмолодёжь. События». Он проходит с 8 по 14 августа и собирает 500 участников из 89 регионов страны.