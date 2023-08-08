34 деревни в Невельском районе остались без электричества из-за непогоды
34 населенных пункта в Невельском районе остались без электричества. Об этом пишет газета «Невельский вестник» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Майорова.
Глава района отметил, что причиной массовых аварий на сетях энергоснабжения стал шквальный ветер, который прошёл в Невельском районе 7 августа. Олег Майоров уточнил, что сейчас без света находятся 1360 человек. На устранение неполадок направлено шесть бригад и семь единиц техники.
«Вечером ожидается прибытие 10-15 бригад из других областей Северо-Запада. Ситуацию держу на контроле», – заверил Олег Майоров.
Напомним, 7 августа на Псковскую область обрушилась непогода. В этот день псковские энергетики работали в режиме повышенной готовности.
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