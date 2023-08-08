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Общество

34 деревни в Невельском районе остались без электричества из-за непогоды

34 населенных пункта в Невельском районе остались без электричества. Об этом пишет газета «Невельский вестник» со ссылкой на главу муниципалитета Олега Майорова.

Фото: телеграм-канал Олега Майорова

Глава района отметил, что причиной массовых аварий на сетях энергоснабжения стал шквальный ветер, который прошёл в Невельском районе 7 августа. Олег Майоров уточнил, что сейчас без света находятся 1360 человек. На устранение неполадок направлено шесть бригад и семь единиц техники.

«Вечером ожидается прибытие 10-15 бригад из других областей Северо-Запада. Ситуацию держу на контроле», – заверил Олег Майоров.

Напомним, 7 августа на Псковскую область обрушилась непогода. В этот день псковские энергетики работали в режиме повышенной готовности

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