Псковские энергетики перешли в особый режим работы из-за гроз, ливней и штормового ветра

23:25, 07 августа 2023, ПАИ

Энергетики в Псковской области перешли в особый режим работы из-за гроз, ливней и штормового ветра, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Работают 87 бригад и 93 единицы техники.

Чтобы добраться до мест повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Для потребителей работает бесплатный телефон горячей линии 8-800-220-0-220.