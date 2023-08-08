Александр Братчиков станет гостем программы на «Серебряном дожде»

13:31, 08 августа 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков станет гостем программы «Оглавление» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Темы для обсуждения:

Внутренняя работа бюджетного комитета – что остаётся за закрытыми дверьми?

Почему у губернатора Михаила Ведерникова такой высокий рейтинг?

Оппозиция «дома и на работе» – почему они такие разные?

Кто думает, что деньги «в тумбочке» берутся сами собой?

Что общего между коровой и туристическим потоком?

Борьба на выборах за второе место: кого видит с «серебром» Александр Братчиков?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».