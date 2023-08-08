Александр Братчиков станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков станет гостем программы «Оглавление» сегодня в 14:00 на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Темы для обсуждения:
- Внутренняя работа бюджетного комитета – что остаётся за закрытыми дверьми?
- Почему у губернатора Михаила Ведерникова такой высокий рейтинг?
- Оппозиция «дома и на работе» – почему они такие разные?
- Кто думает, что деньги «в тумбочке» берутся сами собой?
- Что общего между коровой и туристическим потоком?
- Борьба на выборах за второе место: кого видит с «серебром» Александр Братчиков?
Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Оглавление» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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