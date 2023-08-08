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Политика

Александр Братчиков: Участники СВО должны знать, что они защищены со стороны государства

Особенно важно поддерживать военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семьи, жён и детей, заявил заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Александр Братчиков подчеркнул, что в регионе вводится большое количество льгот для участников СВО и их семей.

«Вместе с тем мы сейчас обсуждаем, и уже есть законодательная инициатива о том, что нельзя забывать и участников других операций, которые проходили на территории Советского Союза и России, – Чеченской кампании, Афганской войны и других. Ведь военнослужащие на том этапе и те, кто сейчас участвует в СВО, – защитники интересов государства. Поэтому те льготы, которые мы обсуждаем и принимаем, напрямую связаны именно с теми людьми, которые встали на защиту нашего государства», – подчеркнул вице-спикер областного Собрания.

Александр Братчиков отметил, что участники СВО должны знать, что они защищены со стороны государства. «А также особенно важно поддерживать их семьи, жён и детей», – сказал гость студии.

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