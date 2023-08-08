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Политика

Ситуацию с развитием свиноводческого производства прокомментировал Александр Братчиков

Ситуацию с развитием свиноводческого производства в Псковской области прокомментировал заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«В этой сфере есть определённые риски. ЧС никуда не делся – он как был, так и есть. Меры биологической защиты очень важны, все остальные регионы тоже эти меры предпринимают», – отметил Александр Братчиков.

Вице-спикер областного Собрания подчеркнул, что не видит смысла в увеличении количества поголовья. «У нас уже и так достаточно большое поголовье на территории Псковской области. Важно сейчас для того, чтобы всё работало, чтобы люди получали зарплату. В моём понимании, создание кормовой базы – это ввод заброшенных сельскохозяйственных земель в оборот», – сказал гость студии.

Александр Братчиков пояснил, что развитие свиноводства предполагает большое количество навоза. «Как побочный продукт при правильном использовании этот навоз не несёт никаких рисков. Правильное его использование – внесение его в почву для повышения её плодородия. Если всё это будет сбалансировано, то я считаю, что того количества поголовья, которое есть, будет достаточно. Трудности были и будут, мы с этим живём и будем дальше жить, пока не будет придумана вакцина от африканской чумы свиней», – подчеркнул вице-спикер регионального парламента.  

Он добавил, что проблема зачастую заключается в том, что подразделения ряда федеральных надзорных ведомств, контролирующих аграрный сектор, не заинтересованы в увеличении объёмов производства. «Для них проще, чтобы ничего не было. Чем меньше поголовье свиней будет в области, тем меньше для них рисков. У меня иногда складывается впечатление, что они будто уверены в том, что деньги постоянно живут в тумбочке. Что можно подойти к тумбочке, открыть и взять денег. Ну, сколько-то там на зарплату людям или ещё какие-то нужды закрыть. А как они попадают в тумбочку, их это вообще не интересует. А ведь для того, чтобы деньги появились в тумбочке, надо что-то производить», – заключил гость студии.

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