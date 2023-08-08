Александр Братчиков – о прекращении зерновой сделки: В ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков

15:51, 08 августа 2023, ПАИ

Ситуацию с зерновой сделкой и поставками иностранной техники для АПК прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Россия может экспортировать и должна экспортировать зерно. Сейчас эта сделка [зерновая. – ПАИ.] уже прекращена. И мы видим уже продажу российского зерна, минуя каких-то западных трейдеров, в страны Ближнего Востока, в страны Африки. Цена очень хорошая. И я думаю, что в ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков, стабилизировать цену, потому что дешёвая цена на зерно не стимулирует к увеличению производства и модернизации аграрного сектора», – отметил вице-спикер регионального парламента.

По его словам, китайские трактора стали достаточно неплохи по качеству. «Как и легковые автомобили и грузовые. Это будет проблемой для той же Белоруссии, потому что техника в Белоруссии, трактора «Беларусь», которые мы знаем, по цене сопоставимы с китайскими, но по качеству китайские значительно их уже превосходят», – сказал Александр Братчиков.

Гость студии подчеркнул, что аграриям важно приобрести ту технику, которая будет работать за адекватные деньги и будет вписываться в ту себестоимость производства конечного продукта.

Напомним, что Россия объявила о фактическом прекращении зерновой сделки. Как заявили в МИДе, без участия Москвы черноморская инициатива закончила своё функционирование с 18 июля.