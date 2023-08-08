Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Братчиков – о прекращении зерновой сделки: В ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков

Ситуацию с зерновой сделкой и поставками иностранной техники для АПК прокомментировал заместитель председателя Псковского областного Собрания Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Россия может экспортировать и должна экспортировать зерно. Сейчас эта сделка [зерновая. – ПАИ.] уже прекращена. И мы видим уже продажу российского зерна, минуя каких-то западных трейдеров, в страны Ближнего Востока, в страны Африки. Цена очень хорошая. И я думаю, что в ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков, стабилизировать цену, потому что дешёвая цена на зерно не стимулирует к увеличению производства и модернизации аграрного сектора», – отметил вице-спикер регионального парламента.

По его словам, китайские трактора стали достаточно неплохи по качеству. «Как и легковые автомобили и грузовые. Это будет проблемой для той же Белоруссии, потому что техника в Белоруссии, трактора «Беларусь», которые мы знаем, по цене сопоставимы с китайскими, но по качеству китайские значительно их уже превосходят», – сказал Александр Братчиков. 

Гость студии подчеркнул, что аграриям важно приобрести ту технику, которая будет работать за адекватные деньги и будет вписываться в ту себестоимость производства конечного продукта.

Напомним, что Россия объявила о фактическом прекращении зерновой сделки. Как заявили в МИДе, без участия Москвы черноморская инициатива закончила своё функционирование с 18 июля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 августа 2023

Ситуацию с развитием свиноводческого производства прокомментировал Александр Братчиков

08 августа 2023

Александр Братчиков – о прекращении зерновой сделки: В ближайшее время это даст возможность избавиться от излишков

08 августа 2023

Почти в два раза вырос медиаиндекс Бориса Елкина

08 августа 2023

Михаил Ведерников возглавил федеральный топ-10 медиарейтинга «Псковской правды»

08 августа 2023

Александр Братчиков: Участники СВО должны знать, что они защищены со стороны государства

08 августа 2023

Порядка миллиарда рублей выплачивает Псковская область в ФОМС за неработающих жителей

08 августа 2023

Александр Братчиков станет гостем программы на «Серебряном дожде»

08 августа 2023

Более 22 тысяч заявлений на участие в ДЭГ подали в Псковской области


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...