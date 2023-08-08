Александр Братчиков – о вернувшихся в Россию из Прибалтики: Это очень позитивный тренд

16:16, 08 августа 2023, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков высказался о русскоязычных, переезжающих из стран Прибалтики в Псков. Свою позицию вице-спикер регионального парламента озвучил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я вчера общался с одним моим приятелем. Он застройщик, в Пскове. У нас зашёл разговор о тех, кто сейчас основной покупатель жилья. Например, есть военные сертификаты, то есть военнослужащие покупают жильё. А есть люди, приезжающие с Севера: Мурманская область, Архангельская, Республика Коми. И третья категория, что меня очень удивило, – это люди, в основном русские, возвращающиеся из стран Прибалтики. Говорит, их поток постоянно растёт», – отметил Александр Братчиков.

По его словам, приезжающие в Россию из стран Прибалтики хотят, чтобы их дети закончили в России учебные учреждения и получили образование. «Это очень позитивный тренд», – заключил вице-спикер областного Собрания.