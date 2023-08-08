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Политика

Александр Братчиков: Очень важно, чтобы регион сам зарабатывал

Очень важно, чтобы регион сам зарабатывал. Об этом заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«В чём большой плюс, когда регион сам зарабатывает? Все деньги, которые регион зарабатывает сам, он имеет право тратить по своему усмотрению. То есть не надо согласовывать с федеральным центром, потому что все деньги, которые идут из федерального центра, – целевые», – отметил Александр Братчиков.

Гость студии пояснил, что целевые деньги можно потратить лишь по назначению. «У нас программное бюджетирование, если деньги поступают по той или иной программе из федерации, – это очень здорово, но они все целевые. Их невозможно потратить ни на что другое», – обратил внимание вице-спикер областного Собрания.

Отвечая на вопрос, выросла ли доля федерального софинансирования областного бюджета, а доля собственных доходов уменьшилась, Александр Братчиков ответил: «Оно на самом деле, наверное, так и есть, судя по тем цифрам, которые я знаю. Я не могу сказать, что это плохо, у нас просто очень много целевых денег. Это строительство школ. Когда такое было, чтобы строилось такое количество школ? И безусловно, доля федерального бюджета вырастает, но не потому, что наших средств меньше стало, а потому что целевых денег стало больше на различные проекты».

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