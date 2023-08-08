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Политика

Возможность введения турсбора в Псковской области оценил вице-спикер облсобрания

Нужно ли вводить туристический сбор в Псковской области, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Туризм – один из возможных резервов развития и пополнения бюджета. Даже сейчас выйти на улицу, вечером с семьёй пойти поужинать – это же целая задача. Всё занято, в очереди постоять надо. Это говорит о том, что у нас пик туризма, люди приезжают, людям нравится. Регионов с такой богатой историей и количеством памятников, памятников такой красоты – единицы», – отметил Александр Братчиков.

Также вице-спикер регионального парламента привёл пример из сельского хозяйства.  «Представьте, что есть корова. Корова – это сперва телёнок, потом нетель, потом корова, которую доить можно. А можно было её сразу на мясо забить – и всё на этом закончится. Я почему привёл данный пример? Потому что, на самом деле, туриста тоже надо растить и привлекать. Нужно сделать так, чтобы он сюда ездил и не чувствовал для себя лишних неудобств, чтобы у него не возникало вопросов, зачем и что в Пскове. Поэтому, чтобы собирать [туристический сбор. – ПАИ], нужно сделать регион настолько туристически привлекательным, чтобы все понимали, что Псков – это обалденный туристический регион, куда я еду и готов за это заплатить денег. Поэтому всему своё время», – заключил гость студии. 

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