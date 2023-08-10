Мобильную сцену планируется установить на набережной реки Великой

09:23, 10 августа 2023, ПАИ

Мобильная сцена для проведения мероприятий появится в Пскове. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Сцену планируется закупить в рамках проекта «Сердце Пскова» для амфитеатра на набережной реки Великой. «Конструкция сборно-разборная, её можно использовать по всему городу, но в том числе и на набережной, чтобы оживить её, устраивать там концерты», – отметила гостья эфира и добавила, что идеи по поводу «оживления» набережной ждут и от псковичей.

Ирина Иванова также отметила, что мобильная сцена будет оснащена всем необходимым оборудованием, а также ограждениями. «Для некоторых мероприятий мы арендуем сцену, а теперь у нас будет своя», – подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в рамках проекта «Сердце Пскова» также появятся вывески латунного цвета на улице Пушкина в Пскове.