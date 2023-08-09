Вывески латунного цвета появятся на улице Пушкина в Пскове
Железные вывески латунного цвета появятся на улице Пушкина в Пскове. Об этом сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Данное решение реализуется в рамках проекта «Сердце Пскова», который предполагает обновление центральной улицы города. «По улице Пушкина мы сделаем одинаковые вывески: латунные буквы из металла», – сказала Ирина Иванова и добавила, что работы проведут с согласия владельцев существующих вывесок.
Замглавы администрации отметила, что при создании вывесок опирались на архитектуру улицы. Позже в той же стилистике установят и ярмарочное пространство, которое также является частью реализации проекта «Сердце Пскова».
Новые вывески планируется установить до 1 ноября, а сам грант на проект рассчитан до конца года.
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