Завершается подготовка основания для «умной» спортивной площадки в Острове

07:44, 10 августа 2023, ПАИ

Подрядчик завершает подготовку основания для «умной» спортивной площадки на стадионе в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём телеграм-канале.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в декабре 2022 года правительство Псковской области приобрело и передало муниципалитету комплект спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки в Острове.

Администрация Островского района в текущем году разработала проектную документацию и заключила контракт на выполнение строительно-монтажных работ по возведению площадки на существующем городском стадионе. Дмитрий Быстров отметил, что срок выполнения работ – сентябрь 2023 года.

Площадка будет включать в себя: футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, баскетбольную и волейбольную площадки, трибуну на 100 мест, установки для детского и взрослого воркаута.

«Стоимость работ без малого 25 миллионов рублей. Площадка станет прекрасным дополнением к спортивной инфраструктуре города», – заключил глава муниципалитета.