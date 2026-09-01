В ПсковГУ рассказали о подготовке специалистов для сферы туризма

16:32, 01 сентября 2026, ПАИ

Псковский государственный университет готовит специалистов для туристической отрасли, которая является одним из приоритетных направлений развития региона и страны. Об этом в эфире радио «7 Небо» (107.1 FM) рассказал доцент кафедры управления, член приемной комиссии ПсковГУ, директор Института промышленных технологий и дизайна Александр Стрикунов.

По его словам, в университете ведется подготовка по двум направлениям - «Туризм» и «Гостиничное дело». Выпускники программы «Туризм» получают подготовку в сфере управления, а специалисты по «Гостиничному делу» могут работать в управлении гостиницами и ресторанами.

«Сфера туризма - одно из приоритетных направлений развития региона и страны, в связи с этим ПсковГУ, разумеется, ведет подготовку специалистов для сферы туризма», - отметил Александр Стрикунов.

На направлениях предусмотрены бюджетные места как на очной, так и на заочной форме обучения. Их количество, по словам представителя университета, составляет от 17 до 20.

Поступить на обучение могут как выпускники школ, так и абитуриенты с профессиональным образованием. При этом ПсковГУ сотрудничает с работодателями из ресторанной и гостиничной сферы. Студенты проходят у них практику, представители компаний проводят лекции, а выпускников приглашают на работу.

«Мы имеем устоявшиеся связи с работодателями в сфере туризма из ресторанного и отельного бизнеса, они берут наших студентов на практику, ведут лекции и, конечно, берут выпускников на работу», - рассказал Александр Стрикунов.

В этом году прием на направления «Туризм» и «Гостиничное дело» уже завершен.