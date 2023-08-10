Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолукский учитель примет участие в форуме классных руководителей в Москве

Учитель русского языка и литературы школы № 1 города Великие Луки Татьяна Рассолова примет участие в III Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает портал Luki-News.

Фото: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Само мероприятие пройдёт в Москве с 3 по 7 октября. Планируется, что в очном формате примут участие три тысячи человек.

Отбор участников на форум проводился в несколько этапов. Педагогам необходимо было пройти анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажёр классного руководителя и представить видеовизитку по теме «Моя воспитательная инициатива».

«Итак, я снова участник уже III форума классных руководителей. Как амбассадор без всяких привилегий прошла все испытания отбора и очень рада, что мои педагогические инициативы оказались нужными и важными для сообщества. Я педагог, и значит я должна учиться постоянно и быть интересна современным детям, именно поэтому решила вновь участвовать в этом конкурсе. Кроме того, у меня есть чем поделиться с коллегами, особенно в патриотическом направлении воспитания», – рассказала Татьяна Рассолова.

Она высказала уверенность, что классным руководителям просто необходим деятельностный подход в процессе воспитания, ведь форум определяет векторы развития и действия педагога.

«Форум – это люди, сообщество неравнодушных и активных, которые не только делятся наработками, но и организуют интересные проекты и активности, благодаря которым мы все испытываем положительные эмоции, вдохновляемся и окрыляемся. Недаром символом форума является птица феникс», – отметила педагог.

Она добавила, что учитель должен быть личностью, чтобы воспитать личность, а форум – это та площадка, которая помогает развиваться педагогам.

Напомним, что Минпросвещения РФ проводит форум классных руководителей уже третий раз по поручению президента России Владимира Путина, а «Диалог регионы» является стратегическим партнёром форума.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 августа 2023

Строительство в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

10 августа 2023

360 человек остаются без электроснабжения в Псковской области

10 августа 2023

Великолукский учитель примет участие в форуме классных руководителей в Москве

10 августа 2023

Осужденные помогли пенсионерам из Невеля благоустроить личное хозяйство

10 августа 2023

Мобильную сцену планируется установить на набережной реки Великой

10 августа 2023

До +25 градусов ожидается сегодня в Пскове

10 августа 2023

Петербурженка рассказала, как получила награду за поездки на «Ласточке» Санкт-Петербург – Псков

10 августа 2023

В Куньинском районе выполнены основные работы по строительству объезда повреждённого моста


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...