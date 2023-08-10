Великолукский учитель примет участие в форуме классных руководителей в Москве

09:45, 10 августа 2023, ПАИ

Учитель русского языка и литературы школы № 1 города Великие Луки Татьяна Рассолова примет участие в III Всероссийском форуме классных руководителей, сообщает портал Luki-News.

Само мероприятие пройдёт в Москве с 3 по 7 октября. Планируется, что в очном формате примут участие три тысячи человек.

Отбор участников на форум проводился в несколько этапов. Педагогам необходимо было пройти анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажёр классного руководителя и представить видеовизитку по теме «Моя воспитательная инициатива».

«Итак, я снова участник уже III форума классных руководителей. Как амбассадор без всяких привилегий прошла все испытания отбора и очень рада, что мои педагогические инициативы оказались нужными и важными для сообщества. Я педагог, и значит я должна учиться постоянно и быть интересна современным детям, именно поэтому решила вновь участвовать в этом конкурсе. Кроме того, у меня есть чем поделиться с коллегами, особенно в патриотическом направлении воспитания», – рассказала Татьяна Рассолова.

Она высказала уверенность, что классным руководителям просто необходим деятельностный подход в процессе воспитания, ведь форум определяет векторы развития и действия педагога.

«Форум – это люди, сообщество неравнодушных и активных, которые не только делятся наработками, но и организуют интересные проекты и активности, благодаря которым мы все испытываем положительные эмоции, вдохновляемся и окрыляемся. Недаром символом форума является птица феникс», – отметила педагог.

Она добавила, что учитель должен быть личностью, чтобы воспитать личность, а форум – это та площадка, которая помогает развиваться педагогам.

Напомним, что Минпросвещения РФ проводит форум классных руководителей уже третий раз по поручению президента России Владимира Путина, а «Диалог регионы» является стратегическим партнёром форума.