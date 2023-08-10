ФОТОФАКТ. Сцену к фестивалю «Русское лето» монтируют в Финском парке Пскова
Монтаж сцены к предстоящему фестивалю «Русское лето. ZаРоссию» начался в Финском парке в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, что мероприятие пройдёт в Пскове 12 августа.
Перед зрителями выступят группа «Постоянные» из Пскова и V.V. and BanD из Великих Лук, а также поп-группа из Луганска «Собор». Главные гости мероприятия – рок-группы «ПилОт» и «АнимациЯ».
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