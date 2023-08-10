Новую теплотрассу укладывают в Кунье

17:41, 10 августа 2023, ПАИ

Масштабные работы по укладке новых теплотрасс в рамках реализации крупного инвестпроекта в сфере ЖКХ продолжаются в посёлке Кунья. Об этом пишет газета Куньинского района «Пламя».

Работу ведут сразу несколько бригад строителей в районах улиц Советской, Полевой, Больничной.

В некоторых местах рабочим приходится вскрывать асфальт.

«У Куньинской школы главную площадь не тронут, как и дорогу по территории учреждения – новые трубы протянут в старых коробах, расположенных под дорогой. К Дню знаний территорию обещают выровнять и облагородить», – пишут в газете.

В здание школы всего будет три входа теплотрасс. Один пройдёт под фасадом нового здания, ещё два – с другой стороны. Там уложат новые трубы, но и старые с задней стороны здания оставят, чтобы сохранить возможность запитать школу от старой котельной на случай ранних холодов.

Напомним, согласно инвестпроекту в посёлке Кунья установят четыре новые газовые котельные, ещё одна блочно-модульная газовая котельная появится в Ущицах. Также будет построено около десяти километров новых теплотрасс.