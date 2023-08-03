Пять новых котельных запустят в Куньинском районе до начала отопительного сезона

20:20, 03 августа 2023, ПАИ

Пять новых блочных модульных котельных в Куньинском районе введут в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Одну из котельных, находящуюся на улице Полевой в Кунье, посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Объект находится в высокой степени готовности, укомплектован оборудованием на 94 %. После пусконаладочных работ котельную запустят.

Всего в муниципалитете согласно соглашению между правительством Псковской области и Фондом развития территорий установят пять газовых котельных. Монтаж второй котельной начнётся уже завтра, ещё три котельные установят до 1 сентября.