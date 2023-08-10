Представитель правительства Псковской области проинспектировал ремонт детсада на Херсонщине

17:31, 10 августа 2023, ПАИ

Представитель правительства Псковской области проинспектировал ход ремонта Павловского детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области. Работы там проводятся силами региона-шефа, которым является Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время на объекте проводятся работы по укреплению фасадов и фундамента, а также по заливке полов.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что выезды на объект со стороны представителей органов власти проходят регулярно с целью контроля работ.

Напомним, что подготовительные работы к ремонту стартовали 1 июня.

Ранее сообщалось, что руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.