Представитель правительства Псковской области проинспектировал ремонт детсада на Херсонщине
Представитель правительства Псковской области проинспектировал ход ремонта Павловского детского сада «Солнышко» в Геническом районе Херсонской области. Работы там проводятся силами региона-шефа, которым является Псковская область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В настоящее время на объекте проводятся работы по укреплению фасадов и фундамента, а также по заливке полов.
В пресс-службе правительства подчеркнули, что выезды на объект со стороны представителей органов власти проходят регулярно с целью контроля работ.
Напомним, что подготовительные работы к ремонту стартовали 1 июня.
Ранее сообщалось, что руководство Псковской области поблагодарили за реконструкцию детсада на Херсонщине.
Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.