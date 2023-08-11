Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию по археологическому депозитарию

16:40, 11 августа 2023, ПАИ

На бесплатную экскурсию по археологическому депозитарию приглашает псковичей и гостей города Изборский музей-заповедник. Мероприятие приурочено ко Дню археолога, сообщили ПАИ в пресс-службе культурной организации.

Депозитарий – это музейное хранилище, доступ в которое для посетителей обычно закрыт. Там музеи хранят большое количество предметов и документов.

Мероприятие состоится в 12:00 15 августа во флигеле усадьбы купца Анисимова на улице Печорской, 41а.

Ранее сообщалось, что в Изборском музее проведут бесплатную интерактивную программу «Археологическая песочница».