Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию по археологическому депозитарию
На бесплатную экскурсию по археологическому депозитарию приглашает псковичей и гостей города Изборский музей-заповедник. Мероприятие приурочено ко Дню археолога, сообщили ПАИ в пресс-службе культурной организации.
Депозитарий – это музейное хранилище, доступ в которое для посетителей обычно закрыт. Там музеи хранят большое количество предметов и документов.
Мероприятие состоится в 12:00 15 августа во флигеле усадьбы купца Анисимова на улице Печорской, 41а.
Ранее сообщалось, что в Изборском музее проведут бесплатную интерактивную программу «Археологическая песочница».
С какого возраста нужно заботиться о красоте кожи лица, рассказала псковский врач-косметолог
О возможностях софта для строительного проектирования рассказал на «Истоках» студент ПсковГУ