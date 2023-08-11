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Идеи комплексного развития Псковской области представили на форуме «Истоки»

Идеи комплексного развития Псковской области озвучила и. о. гендиректора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова на форуме «Истоки». Лекция прошла в рамках дискуссии «Комплексное развитие опорных населённых пунктов и прилегающих территорий». Об этом ПАИ сообщили в Фонде инвестиционного развития Псковской области. 

Фото здесь и далее: организаторы форума

Спикер представила участникам лекции пилотный проект, который реализуется в Псковской области в семи населённых пунктах: в Печорах, Себеже, Порхове, в посёлках Усвяты и Палкино, в Пушкинских Горах и селе Серёдка. На первом этапе реализации проекта выполняется апробация механизмов комплексного подхода в решении вопросов развития инфраструктуры. Задействованы различные источники финансирования, в том числе различные госпрограммы РФ. 

Кроме того, Псковская область участвует в проекте комплексного развития территорий через развитие креативных индустрий. Об этом Юлия Белобородова рассказала в рамках лекции «Креативные индустрии как механизм комплексного развития сельских территорий».

В таких направлениях, как архитектура и урбанистика, были организованы проекты «Марафон креативных решений», «Архитектурный марафон», «Архитектурная экспедиция». В проектах, помимо уже состоявшихся федеральных экспертов, принимали участие молодые архитекторы и студенты Московского архитектурного института и Высшей школы экономики.

В фонде отметили, что разработка таких проектов осуществляется с целью поиска креативных подходов к развитию территорий и поддержке местных талантов, уникальности и человеческого капитала, а также разработки проектов пространственного развития.

Отметим, организаторы форума подготовили пять заездов различных тематик. Четвёртая смена заезда «Истоки» «Созидание» стартовала 6 августа. Кроме того, на базе форума состоялось торжественное открытие круглогодичного центра «Истоки» 5 июля.

Напомним, форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.

 

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